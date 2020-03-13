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Англия догоняет Испанию. Что будет с рейтингом УЕФА?

02:30
12 марта. Игроки "Вулверхэмптона" празднуют гол в ворота "Олимпиакоса". Фото twitter.com/Wolves
12 марта. Игроки "Вулверхэмптона" празднуют гол в ворота "Олимпиакоса". Фото twitter.com/Wolves
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Португальские, российские, бельгийские и голландские команды выбыли из еврокубков, потому в первой десятке таблицы коэффициентов УЕФА вряд ли что-то изменится до конца сезона. Разве что «Шахтер»? может поднять Украину на 9-е место, отодвинув Голландию. Если, конечно, УЕФА на следующей неделе не отменит оставшиеся матчи в Лиге Европы.

Англичане продолжают гонку за испанцами. У британцев есть хорошие шансы выйти на первое место будущей осенью, когда перестанут учитываться итоги сезона-2015/16. А Италия точно обгонит Германию.

Россия, напомню, потеряла шестое место. Это означает, что в 2021-м мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Но, скорее всего, речь будет идти о двух-трех сезонах. Больше похоже на то, что нам придется бороться не с португальцами за сокращение отставания, а с бельгийцами и голландцами — за седьмую позицию.

Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Зенит

ЛЧ

5

4

9

2. Краснодар

ЛЧ/ЛЕ

7

0

7

3. Локомотив

ЛЧ

2

4

6

4. ЦСКА

ЛЕ

4

0

4

5. Спартак

ЛЕ

2

0

2

6. Арсенал

ЛЕ

0

0

0

Всего: 28 очков, 6 команд, коэффициент 4,666, 19-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

23,928

20,142

19,714

19,571

16,071

112,5

99,426

7 (5*)

2. Англия

14,25

14,928

20,071

22,642

16,285

114

88,176

7 (4)

3. Германия

16,428

14,571

9,857

15,214

15,571

109

71,641

7 (5)

4. Италия

11,5

14,25

17,333

12,642

12,642

88,5

68,367

7 (5)

5. Франция

11,083

14,416

11,5

10,583

9,333

56

56,915

6 (2)

6. Португалия

10,5

8,083

9,666

10,9

10,3

51,5

49,449

5 (0)

7. Россия

11,5

9,2

12,6

7,583

4,666

28

45,549

6 (0)

8. Бельгия

7,4

12,5

2,6

7,8

7,6

38

37,9

5 (0)

9. Голландия

5,75

9,1

2,9

8,6

9,4

47

35,75

5 (0)

10. Украина

9,8

5,5

8

5,6

5,6

28

34,5

5 (1)

11. Турция

6,6

9,7

6,8

5,5

5

25

33,6

5 (1)

12. Австрия

3,8

7,375

9,75

6,2

5,8

29

32,925

5 (1)

13. Дания

5,5

8,5

5,25

4,875

4,125

16,5

28,25

4 (1)

14. Шотландия

3

4,375

4

6,75

9,75

39

27,875

4 (1)

15. Чехия

7,3

5,5

5,5

6,5

2,5

12,5

27,3

5 (0)

16. Кипр

3

5,5

7

6,125

5,125

20,5

26,75

4 (0)

17. Греция

5,4

5,8

5,1

5,1

4,9

24,5

26,3

5 (1)

18. Швейцария

5,3

4,3

6,5

3,9

5,6

28

25,6

5 (1)

19. Сербия

4,25

2,875

6,375

6

6

24

25,5

4 (0)

20. Хорватия

4,5

5,125

5,125

5,75

4,375

17,5

24,875

4 (0)

21. Швеция

4,75

2,75

5,375

4,125

5,75

23

22,75

4 (0)

22. Норвегия

7,25

1,375

4

5,375

3,75

15

21,75

4 (0)

23. Израиль

2,25

6,75

5,625

2,625

2,375

9,5

19,625

4 (0)

24. Казахстан

4,625

2,75

4,25

4,25

3,375

13,5

19,25

4 (0)

25. Белоруссия

5,125

3

3,25

5

2,5

10

18,875

4 (0)

26. Азербайджан

4,375

4,25

4,375

2,375

3,375

13,5

18,75

4 (0)

27. Болгария

1

4,25

4

4

4,125

16,5

17,375

4 (0)

28. Румыния

2,25

3,3

2,9

2,375

5,875

22,5

16,7

4 (0)

29. Польша

5,5

3,875

2,875

2,25

2,125

8,5

16,625

4 (0)

30. Словакия

3,75

2,125

1,875

5,125

3

12

15,875

4 (0)

31. Лихтенштейн

5

2,5

2

1,5

2,5

2,5

13,5

1 (0)

32. Словения

1

2,25

4,625

3,125

2

8

13

4 (0)

33. Венгрия

1,625

1,875

1,625

3,25

4,5

18

12,875

4 (0)

34. Люксембург

0,75

0,75

0,875

2,625

3

12

8

4 (0)

35. Литва

0,75

0,5

2,375

2,625

1,625

6,5

7,875

4 (0)

36. Армения

1,625

1,125

0,625

1,5

2,75

11

7,625

4 (0)

37. Латвия

1,625

1,375

0,75

1,625

2,25

9

7,625

4 (0)

38. Албания

2,125

0,875

2,625

1

0,75

3

7,375

4 (0)

39. Сев.Македония

1,5

1,25

3,125

1

0,5

2

7,375

4 (0)

40. Босния

1,5

0,5

1,375

2

1,5

6

6,875

4 (0)

41. Молдавия

1,25

0,875

2,75

1,125

0,75

3

6,75

4 (0)

42. Ирландия

0,7

2,625

1,125

1

1,25

5

6,7

4 (0)

43. Финляндия

1

1,75

1,25

0,875

1,625

6,5

6,5

4 (0)

44. Грузия

0,625

1,125

0,125

1,625

2,25

9

5,75

4 (0)

45. Мальта

0,875

1,25

1,375

1,5

0,75

3

5,75

4 (0)

46. Исландия

1,125

1

1,125

1,5

0,625

2,5

5,375

4 (0)

47. Уэльс

1,5

1

0,5

1

1

4

5

4 (0)

48. Сев.Ирландия

0,75

0,5

0,75

0,5

2,375

9,5

4,875

4 (0)

49. Гибралтар

0,75

1,5

0,5

1

1

3

4,75

3 (0)

50. Черногория

1

0,875

1,125

0,375

1

4

4,375

4 (0)

51. Эстония

1

1,375

0,625

0,5

0,875

3,5

4,375

4 (0)

52. Косово

0

0

0

2,5

1,5

3

4

2 (0)

53. Фареры

0,375

0,375

0,75

1,125

1,125

4,5

3,75

4 (0)

54. Андорра

0,166

0,166

0,166

0,833

1,5

4,5

2,831

3 (0)

55. Сан-Марино

0

0

0,166

0,5

0

0

0,666

3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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