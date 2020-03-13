Англия догоняет Испанию. Что будет с рейтингом УЕФА?

Португальские, российские, бельгийские и голландские команды выбыли из еврокубков, потому в первой десятке таблицы коэффициентов УЕФА вряд ли что-то изменится до конца сезона. Разве что «Шахтер»? может поднять Украину на 9-е место, отодвинув Голландию. Если, конечно, УЕФА на следующей неделе не отменит оставшиеся матчи в Лиге Европы.

Англичане продолжают гонку за испанцами. У британцев есть хорошие шансы выйти на первое место будущей осенью, когда перестанут учитываться итоги сезона-2015/16. А Италия точно обгонит Германию.

Россия, напомню, потеряла шестое место. Это означает, что в 2021-м мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Но, скорее всего, речь будет идти о двух-трех сезонах. Больше похоже на то, что нам придется бороться не с португальцами за сокращение отставания, а с бельгийцами и голландцами — за седьмую позицию.

Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира.

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Зенит ЛЧ 5 4 9 2. Краснодар ЛЧ/ЛЕ 7 0 7 3. Локомотив ЛЧ 2 4 6 4. ЦСКА ЛЕ 4 0 4 5. Спартак ЛЕ 2 0 2 6. Арсенал ЛЕ 0 0 0

Всего: 28 очков, 6 команд, коэффициент 4,666, 19-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.

Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)

Страна 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Очки Сумма Клубы 1. Испания 23,928 20,142 19,714 19,571 16,071 112,5 99,426 7 (5*) 2. Англия 14,25 14,928 20,071 22,642 16,285 114 88,176 7 (4) 3. Германия 16,428 14,571 9,857 15,214 15,571 109 71,641 7 (5) 4. Италия 11,5 14,25 17,333 12,642 12,642 88,5 68,367 7 (5) 5. Франция 11,083 14,416 11,5 10,583 9,333 56 56,915 6 (2) 6. Португалия 10,5 8,083 9,666 10,9 10,3 51,5 49,449 5 (0) 7. Россия 11,5 9,2 12,6 7,583 4,666 28 45,549 6 (0) 8. Бельгия 7,4 12,5 2,6 7,8 7,6 38 37,9 5 (0) 9. Голландия 5,75 9,1 2,9 8,6 9,4 47 35,75 5 (0) 10. Украина 9,8 5,5 8 5,6 5,6 28 34,5 5 (1) 11. Турция 6,6 9,7 6,8 5,5 5 25 33,6 5 (1) 12. Австрия 3,8 7,375 9,75 6,2 5,8 29 32,925 5 (1) 13. Дания 5,5 8,5 5,25 4,875 4,125 16,5 28,25 4 (1) 14. Шотландия 3 4,375 4 6,75 9,75 39 27,875 4 (1) 15. Чехия 7,3 5,5 5,5 6,5 2,5 12,5 27,3 5 (0) 16. Кипр 3 5,5 7 6,125 5,125 20,5 26,75 4 (0) 17. Греция 5,4 5,8 5,1 5,1 4,9 24,5 26,3 5 (1) 18. Швейцария 5,3 4,3 6,5 3,9 5,6 28 25,6 5 (1) 19. Сербия 4,25 2,875 6,375 6 6 24 25,5 4 (0) 20. Хорватия 4,5 5,125 5,125 5,75 4,375 17,5 24,875 4 (0) 21. Швеция 4,75 2,75 5,375 4,125 5,75 23 22,75 4 (0) 22. Норвегия 7,25 1,375 4 5,375 3,75 15 21,75 4 (0) 23. Израиль 2,25 6,75 5,625 2,625 2,375 9,5 19,625 4 (0) 24. Казахстан 4,625 2,75 4,25 4,25 3,375 13,5 19,25 4 (0) 25. Белоруссия 5,125 3 3,25 5 2,5 10 18,875 4 (0) 26. Азербайджан 4,375 4,25 4,375 2,375 3,375 13,5 18,75 4 (0) 27. Болгария 1 4,25 4 4 4,125 16,5 17,375 4 (0) 28. Румыния 2,25 3,3 2,9 2,375 5,875 22,5 16,7 4 (0) 29. Польша 5,5 3,875 2,875 2,25 2,125 8,5 16,625 4 (0) 30. Словакия 3,75 2,125 1,875 5,125 3 12 15,875 4 (0) 31. Лихтенштейн 5 2,5 2 1,5 2,5 2,5 13,5 1 (0) 32. Словения 1 2,25 4,625 3,125 2 8 13 4 (0) 33. Венгрия 1,625 1,875 1,625 3,25 4,5 18 12,875 4 (0) 34. Люксембург 0,75 0,75 0,875 2,625 3 12 8 4 (0) 35. Литва 0,75 0,5 2,375 2,625 1,625 6,5 7,875 4 (0) 36. Армения 1,625 1,125 0,625 1,5 2,75 11 7,625 4 (0) 37. Латвия 1,625 1,375 0,75 1,625 2,25 9 7,625 4 (0) 38. Албания 2,125 0,875 2,625 1 0,75 3 7,375 4 (0) 39. Сев.Македония 1,5 1,25 3,125 1 0,5 2 7,375 4 (0) 40. Босния 1,5 0,5 1,375 2 1,5 6 6,875 4 (0) 41. Молдавия 1,25 0,875 2,75 1,125 0,75 3 6,75 4 (0) 42. Ирландия 0,7 2,625 1,125 1 1,25 5 6,7 4 (0) 43. Финляндия 1 1,75 1,25 0,875 1,625 6,5 6,5 4 (0) 44. Грузия 0,625 1,125 0,125 1,625 2,25 9 5,75 4 (0) 45. Мальта 0,875 1,25 1,375 1,5 0,75 3 5,75 4 (0) 46. Исландия 1,125 1 1,125 1,5 0,625 2,5 5,375 4 (0) 47. Уэльс 1,5 1 0,5 1 1 4 5 4 (0) 48. Сев.Ирландия 0,75 0,5 0,75 0,5 2,375 9,5 4,875 4 (0) 49. Гибралтар 0,75 1,5 0,5 1 1 3 4,75 3 (0) 50. Черногория 1 0,875 1,125 0,375 1 4 4,375 4 (0) 51. Эстония 1 1,375 0,625 0,5 0,875 3,5 4,375 4 (0) 52. Косово 0 0 0 2,5 1,5 3 4 2 (0) 53. Фареры 0,375 0,375 0,75 1,125 1,125 4,5 3,75 4 (0) 54. Андорра 0,166 0,166 0,166 0,833 1,5 4,5 2,831 3 (0) 55. Сан-Марино 0 0 0,166 0,5 0 0 0,666 3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.