Англия догоняет Испанию. Что будет с рейтингом УЕФА?
Португальские, российские, бельгийские и голландские команды выбыли из еврокубков, потому в первой десятке таблицы коэффициентов УЕФА вряд ли что-то изменится до конца сезона. Разве что «Шахтер»? может поднять Украину на 9-е место, отодвинув Голландию. Если, конечно, УЕФА на следующей неделе не отменит оставшиеся матчи в Лиге Европы.
Англичане продолжают гонку за испанцами. У британцев есть хорошие шансы выйти на первое место будущей осенью, когда перестанут учитываться итоги сезона-2015/16. А Италия точно обгонит Германию.
Россия, напомню, потеряла шестое место. Это означает, что в 2021-м мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов. Но, скорее всего, речь будет идти о двух-трех сезонах. Больше похоже на то, что нам придется бороться не с португальцами за сокращение отставания, а с бельгийцами и голландцами — за седьмую позицию.
Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них (чемпион России-2020/21) попадет напрямую в основной этап. Одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира.
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Зенит
|
ЛЧ
|
5
|
4
|
9
|
2. Краснодар
|
ЛЧ/ЛЕ
|
7
|
0
|
7
|
3. Локомотив
|
ЛЧ
|
2
|
4
|
6
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
4
|
0
|
4
|
5. Спартак
|
ЛЕ
|
2
|
0
|
2
|
6. Арсенал
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
Всего: 28 очков, 6 команд, коэффициент 4,666, 19-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу в групповом этапе и следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку.
Таблица коэффициентов УЕФА (2015/16 — 2019/20)
|
Страна
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
23,928
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
16,071
|
112,5
|
99,426
|
7 (5*)
|
2. Англия
|
14,25
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
16,285
|
114
|
88,176
|
7 (4)
|
3. Германия
|
16,428
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
15,571
|
109
|
71,641
|
7 (5)
|
4. Италия
|
11,5
|
14,25
|
17,333
|
12,642
|
12,642
|
88,5
|
68,367
|
7 (5)
|
5. Франция
|
11,083
|
14,416
|
11,5
|
10,583
|
9,333
|
56
|
56,915
|
6 (2)
|
6. Португалия
|
10,5
|
8,083
|
9,666
|
10,9
|
10,3
|
51,5
|
49,449
|
5 (0)
|
7. Россия
|
11,5
|
9,2
|
12,6
|
7,583
|
4,666
|
28
|
45,549
|
6 (0)
|
8. Бельгия
|
7,4
|
12,5
|
2,6
|
7,8
|
7,6
|
38
|
37,9
|
5 (0)
|
9. Голландия
|
5,75
|
9,1
|
2,9
|
8,6
|
9,4
|
47
|
35,75
|
5 (0)
|
10. Украина
|
9,8
|
5,5
|
8
|
5,6
|
5,6
|
28
|
34,5
|
5 (1)
|
11. Турция
|
6,6
|
9,7
|
6,8
|
5,5
|
5
|
25
|
33,6
|
5 (1)
|
12. Австрия
|
3,8
|
7,375
|
9,75
|
6,2
|
5,8
|
29
|
32,925
|
5 (1)
|
13. Дания
|
5,5
|
8,5
|
5,25
|
4,875
|
4,125
|
16,5
|
28,25
|
4 (1)
|
14. Шотландия
|
3
|
4,375
|
4
|
6,75
|
9,75
|
39
|
27,875
|
4 (1)
|
15. Чехия
|
7,3
|
5,5
|
5,5
|
6,5
|
2,5
|
12,5
|
27,3
|
5 (0)
|
16. Кипр
|
3
|
5,5
|
7
|
6,125
|
5,125
|
20,5
|
26,75
|
4 (0)
|
17. Греция
|
5,4
|
5,8
|
5,1
|
5,1
|
4,9
|
24,5
|
26,3
|
5 (1)
|
18. Швейцария
|
5,3
|
4,3
|
6,5
|
3,9
|
5,6
|
28
|
25,6
|
5 (1)
|
19. Сербия
|
4,25
|
2,875
|
6,375
|
6
|
6
|
24
|
25,5
|
4 (0)
|
20. Хорватия
|
4,5
|
5,125
|
5,125
|
5,75
|
4,375
|
17,5
|
24,875
|
4 (0)
|
21. Швеция
|
4,75
|
2,75
|
5,375
|
4,125
|
5,75
|
23
|
22,75
|
4 (0)
|
22. Норвегия
|
7,25
|
1,375
|
4
|
5,375
|
3,75
|
15
|
21,75
|
4 (0)
|
23. Израиль
|
2,25
|
6,75
|
5,625
|
2,625
|
2,375
|
9,5
|
19,625
|
4 (0)
|
24. Казахстан
|
4,625
|
2,75
|
4,25
|
4,25
|
3,375
|
13,5
|
19,25
|
4 (0)
|
25. Белоруссия
|
5,125
|
3
|
3,25
|
5
|
2,5
|
10
|
18,875
|
4 (0)
|
26. Азербайджан
|
4,375
|
4,25
|
4,375
|
2,375
|
3,375
|
13,5
|
18,75
|
4 (0)
|
27. Болгария
|
1
|
4,25
|
4
|
4
|
4,125
|
16,5
|
17,375
|
4 (0)
|
28. Румыния
|
2,25
|
3,3
|
2,9
|
2,375
|
5,875
|
22,5
|
16,7
|
4 (0)
|
29. Польша
|
5,5
|
3,875
|
2,875
|
2,25
|
2,125
|
8,5
|
16,625
|
4 (0)
|
30. Словакия
|
3,75
|
2,125
|
1,875
|
5,125
|
3
|
12
|
15,875
|
4 (0)
|
31. Лихтенштейн
|
5
|
2,5
|
2
|
1,5
|
2,5
|
2,5
|
13,5
|
1 (0)
|
32. Словения
|
1
|
2,25
|
4,625
|
3,125
|
2
|
8
|
13
|
4 (0)
|
33. Венгрия
|
1,625
|
1,875
|
1,625
|
3,25
|
4,5
|
18
|
12,875
|
4 (0)
|
34. Люксембург
|
0,75
|
0,75
|
0,875
|
2,625
|
3
|
12
|
8
|
4 (0)
|
35. Литва
|
0,75
|
0,5
|
2,375
|
2,625
|
1,625
|
6,5
|
7,875
|
4 (0)
|
36. Армения
|
1,625
|
1,125
|
0,625
|
1,5
|
2,75
|
11
|
7,625
|
4 (0)
|
37. Латвия
|
1,625
|
1,375
|
0,75
|
1,625
|
2,25
|
9
|
7,625
|
4 (0)
|
38. Албания
|
2,125
|
0,875
|
2,625
|
1
|
0,75
|
3
|
7,375
|
4 (0)
|
39. Сев.Македония
|
1,5
|
1,25
|
3,125
|
1
|
0,5
|
2
|
7,375
|
4 (0)
|
40. Босния
|
1,5
|
0,5
|
1,375
|
2
|
1,5
|
6
|
6,875
|
4 (0)
|
41. Молдавия
|
1,25
|
0,875
|
2,75
|
1,125
|
0,75
|
3
|
6,75
|
4 (0)
|
42. Ирландия
|
0,7
|
2,625
|
1,125
|
1
|
1,25
|
5
|
6,7
|
4 (0)
|
43. Финляндия
|
1
|
1,75
|
1,25
|
0,875
|
1,625
|
6,5
|
6,5
|
4 (0)
|
44. Грузия
|
0,625
|
1,125
|
0,125
|
1,625
|
2,25
|
9
|
5,75
|
4 (0)
|
45. Мальта
|
0,875
|
1,25
|
1,375
|
1,5
|
0,75
|
3
|
5,75
|
4 (0)
|
46. Исландия
|
1,125
|
1
|
1,125
|
1,5
|
0,625
|
2,5
|
5,375
|
4 (0)
|
47. Уэльс
|
1,5
|
1
|
0,5
|
1
|
1
|
4
|
5
|
4 (0)
|
48. Сев.Ирландия
|
0,75
|
0,5
|
0,75
|
0,5
|
2,375
|
9,5
|
4,875
|
4 (0)
|
49. Гибралтар
|
0,75
|
1,5
|
0,5
|
1
|
1
|
3
|
4,75
|
3 (0)
|
50. Черногория
|
1
|
0,875
|
1,125
|
0,375
|
1
|
4
|
4,375
|
4 (0)
|
51. Эстония
|
1
|
1,375
|
0,625
|
0,5
|
0,875
|
3,5
|
4,375
|
4 (0)
|
52. Косово
|
0
|
0
|
0
|
2,5
|
1,5
|
3
|
4
|
2 (0)
|
53. Фареры
|
0,375
|
0,375
|
0,75
|
1,125
|
1,125
|
4,5
|
3,75
|
4 (0)
|
54. Андорра
|
0,166
|
0,166
|
0,166
|
0,833
|
1,5
|
4,5
|
2,831
|
3 (0)
|
55. Сан-Марино
|
0
|
0
|
0,166
|
0,5
|
0
|
0
|
0,666
|
3 (0)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2021/22.