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Англичанин Тейлор будет судить ответный матч «Спартака» с «Бенфикой»

21:32
Энтони Тейлор. Фото ФК «Спартак»
Энтони Тейлор. Фото ФК «Спартак»
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Главным арбитром ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Спартаком» назначен Энтони Тейлор, сообщает 6 августа официальный сайт красно-белых.

Помогать 42-летнему англичанину будут его соотечественники: ассистенты Гэри Бeсуик и Адам Нанн, а также четвертый рефери Дэвид Кут.

Тейлор с 2010 года обслуживает матчи английской премьер-лиги, а в 2013-м дебютировал на международной арене. Он работал на Евро-2020 и заслужил высокую оценку за свои действия в матче Дания — Финляндия, когда Кристиану Эриксену потребовалась экстренная медицинская помощь.

Матч «Бенфика» — «Спартак» состоится 10 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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