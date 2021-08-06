Англичанин Тейлор будет судить ответный матч «Спартака» с «Бенфикой»
21:32
Главным арбитром ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Спартаком» назначен Энтони Тейлор, сообщает 6 августа официальный сайт красно-белых.
Помогать 42-летнему англичанину будут его соотечественники: ассистенты Гэри Бeсуик и Адам Нанн, а также четвертый рефери Дэвид Кут.
Тейлор с 2010 года обслуживает матчи английской премьер-лиги, а в 2013-м дебютировал на международной арене. Он работал на Евро-2020 и заслужил высокую оценку за свои действия в матче Дания — Финляндия, когда Кристиану Эриксену потребовалась экстренная медицинская помощь.
Матч «Бенфика» — «Спартак» состоится 10 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.
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