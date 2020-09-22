Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Андрей Тихонов: «Надеюсь, что «Краснодар», забив семь голов «Химкам», выпустил не весь пар»

06:18

Экс-тренер «Краснодара» Андрей Тихонов отметил, что его бывшей команде в отборочном раунде Лиги чемпионов против ПАОКа предстоит совершенно другая игра нежели с «Химками» в минувшие выходные. Также он оценил игру греческой команды.

— По матчу с «Химками» не стоит оценивать состояние команды, — цитируют «Известия» Тихонова. — Перед ним команда пропустила игру с «Ротором» и хорошо подготовилась к следующему матчу, где выглядела очень здорово. К тому же играла в оптимальном составе. Надеюсь, что «Краснодар», забив семь голов, выпустил не весь пар. Ведь против греческой команды предстоит совершенно другая игра.

Я видел недавнюю игру ПАОКа с «Бенфикой», и мне понравилась греческая команда. В первом тайме она здорово оборонялась, а после перерыва, на мой взгляд, отлично сыграла в середине поля — агрессивно, на контратаках. Считаю, что победный счет в пользу ПАОКа был закономерен.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1063537/aleksei-fomin/chelovek-paok-smozhet-li-krasnodar-odolet-grekov-v-lige-chempionov

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 4083
Все опросы
«Краснодар» пройдет ПАОК в отборочном раунде Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир