Андрей Шевченко: "Никогда бы не сказал, что Роналду 34 года"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о форварде "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

– Вживую Роналду выглядит намного моложе, чем есть на самом деле. Смотря на игру португальца на поле, вы никогда не дадите ему 34 года.

"Ювентус" был силен и до прихода Роналду, но им не хватало такого звездного футболиста. Ему под силу решить исход самого трудного матча. Теперь, когда у "бьянконери" есть Криштиану, команда может победить в Лиге чемпионов.

"Ювентус" в четвертьфинале Лиги чемпионов встретится с "Аяксом".