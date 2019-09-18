Андрей Пятов — об игре с «Манчестер Сити»: «Шахтер» всегда играет на победу"
07:01
Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» отметил, что его команда всегда играет на победу. Встреча состоится сегодня и начнется в 22.00 по московскому времени.
— «Шахтер» всегда играет на победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Пятова. — Конечно, мы будем добиваться максимального результата. В то же время, понимаем, насколько сильный соперник нам будет противостоять. Увидим, кто как настроился и какой результат заслуживает.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027028/
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