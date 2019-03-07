Андрей Канчельскис: "К четвертьфиналу ЛЧ вернутся травмированные футболисты и Погба"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом "СЭ" рассказал о перспективах "красных дьяволов" в Лиге чемпионов.

Вчера, 6 марта, "Манчестер Юнайтед" переиграл "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ (3:1) и вышел в четвртьфинал турнира (общий счет – 3:3, у "МЮ" 3 гостевых гола).

– Команда сейчас на подъеме, раскрепостилась после ухода Моуриньо, играет в свое удовольствие. Хорошо для "Манчестер Юнайтед" и то, что на эту команду сейчас нет такого давления в прессе, какое оказывается на те же "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Даже если "Юнайтед" проиграет какой-то матч, никто не будет винить клуб за это – "МЮ" и так выдал очень хорошую серию из положительных результатов. К четвертьфиналу ЛЧ вернутся травмированные футболисты, вернется после дисквалификации Погба. Вопрос пока в том, что соперник по четвертьфиналу еще не известен. Важно и то, что в четвертьфинале ЛЧ расслабляться никто не станет, все прекрасно понимают цену ошибки. Хотя, в любом случае, команда Сульшера уже добилась какого-то результата, уверен, что болельщики и руководство довольны – "МЮ" за короткий срок смог выбраться из очень глубокой ямы и теперь борется в плей-офф Лиги чемпионов, остается претендентом на медали в АПЛ, продолжает выступления в Кубке Англии. Клуб сделал огромный шаг вперед, – сказал Канчельскис. (Иван Торопцев)

Полное интервью с Канчельскисом читайте скоро на сайте "СЭ"