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Ещенко: «Лига чемпионов остается Лигой чемпионов вне зависимости от формата»

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Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко поделился мнением про новый формат Лиги чемпионов, который введен с нынешнего сезона в еврокубках.

«Когда есть время, я смотрю Лигу чемпионов. Недавно смотрел матч между «Барселоной» и «Баварией». Формат не так важен. Все равно в Лиге чемпионов игроки выходят на поле и бьются, защищают имя клуба. Лига чемпионов остается Лигой чемпионов вне зависимости от формата. Все равно футболисты выходят на матчи этого турнира максимально заряженными», — приводит слова Ещенко Metaratings.ru.

С текущего сезона Лига чемпионов проходит по обновленному формату. Теперь в турнире участвуют 36 команд вместо 32, которые объединены в общей турнирной таблице. Каждая команда на общем этапе сыграет в восемью соперниками, которых определила жеребьевка.

Команды, занявшие с первого по 16-е места, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов напрямую, а команды, занявшие с 17-го по 24-е места, сыграют дополнительный раунд на выбывание перед попаданием в плей-офф. Остальные клубы завершат борьбу на общем этапе.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Ещенко
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