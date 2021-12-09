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Андрей Червиченко: «Немного удивило, что «Зенит» не обыграл «Челси»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру «Зенита» в матче Лиги чемпионов против «Челси» (3:3).

«Немного удивило, что «Зенит» не выиграл, потому что моментов было больше, — цитирует Червиченко «Чемпионат.com». — У «Челси» более рачительные исполнители, а у петербуржцев были стопроцентные моменты с выходами Азмуна и Малкома один на один — хотя бы один из них надо было реализовывать.

«Зенит» провел эту игру достойно, да и вообще неплохо смотрелся на групповом этапе. Задачу минимум петербуржцы для себя выполнили, а для задачи максимум должна была произойти череда случайностей и везения, потому что «Ювентус» и «Челси» — это объективно лидеры европейского футбола. Рассчитывать, что с такими клубами можно конкурировать на дистанции — это что-то из области фантастики.

Я увидел состав англичан и мне даже поплохело. Разве там был хоть один игрок не из основного состава? Там даже Лукаку вышел в старте. Я думал, что «Челси» приедет в Питер хотя бы с половиной основного состава, возьмет молодежь, а они приехали побеждать. Все основные игроки были на поле, но тем приятнее сыграть такую боевую ничью с «Челси».

«Зенит» занял третье место в группе и выступит в Лиге Европы.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры