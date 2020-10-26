Андрей Аршавин: «Сперва плачем: почему не выходим в еврокубки? Потом: почему мы там играем?»
21:58
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин выразил предположение, что участие в Лиге чемпионов может негативно сказаться на «Краснодаре» в чемпионате страны. При этом он отметил, что команде необходимо пытаться играть на два фронта и не жаловаться на график.
— Может ли Лига чемпионов помешать «Краснодару» в чемпионате? Может, — сказал Аршавин в эфире передачи «8-16». — Но надо играть в футбол. Сперва плачем: почему мы туда не выходим? Потом плачем: почему мы там играем?
28 октября «Краснодар» примет «Челси» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур