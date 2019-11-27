Андрей Аршавин: «Кержаков, видно, пообещал брату «сухарь» на день рождения. Пока справляется»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в эфире канала «Матч премьер» оценил игру команды в первом тайме матча Лиги чемпионов с «Лионом». «Зенит» ведет со счетом 1:0 после гола Артема Дзюбы. В воротах у «Зенита» играет Михаил Кержаков. Его брату Александру Кержакову, экс-форварду сине-бело-голубых, сегодня исполнилось 37 лет.

— «Зенит» запомнился двумя выпадами с флангов. Сантос проводит хороший матч, — сказал Аршавин. — Миша Кержакова, видно, пообещал своему старшему брату «сухарь» подарить на день рождения. Пока справляется. Мы смотрим обоюдоострый матч с острыми атаками