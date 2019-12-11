Андрей Аршавин: «Если бы я был на поле, может быть, у «Зенита» и был шанс»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что у сине-бело-голубых не было шансов в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» после того, как команда осталась в меньшинстве. Дуглас Сантос на 56-й минуте получил красную карточку.

— К сожалению, «Бенфика» использовала индивидуальные ошибки игроков «Зенита», а «Лион» на характере вырвал ничью, поэтому «Зенит» нигде, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ». — Я считаю, что сначала Бранислав Иванович, который в целом хорошо провел игру, промахнулся мимо мяча, а во втором эпизоде — Дуглас Сантос сыграл рукой. После пенальти и красной карточки игра закончилась. Каждая из команд перенеслась в Лион мысленно. К сожалению, вышло не так, как нам нужно.

Атаку мы сегодня могли только Малькомом и Воробьевым. Все остальные игроки больше нацелены на оборону. Но я повторюсь, при 0:2 и вдесятером, даже если у нас Криштиану Роналду и Месси были, «Зенит» вряд ли смог бы отыграться. Ну если бы я был, может быть, и был шанс (смеется).

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