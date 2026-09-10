Ираола: «Мне стоит взять на себя часть вины за то, как «Ливерпуль» начал игру с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Честно говоря, трудно желать большего. «Ливерпуль» проявил огромный характер, особенно игроки. После непростого начала выдать такой второй тайм... Мне это очень понравилось. Атмосфера была невероятной, и мне посчастливилось это пережить. Мне стоит взять на себя часть вины за то, как мы начали. Соперник нас несколько удивил. Тактически они выстроили игру с пятью защитниками по схеме 5-3-2. Мы ожидали иного. Пытались скорректировать игру по ходу матча, но делать это в реальном времени сложно. Зато после перерыва заиграли гораздо лучше — стали эффективнее прессинговать и, на мой взгляд, во втором тайме выглядели сильнее соперника.

«Атлетико» — очень хорошая команда. Они здорово работают с мячом. В центре поля у них техничные, классные игроки. Прессинговать их непросто, они обладают большим мастерством и играют вместе уже целую вечность. Нам все еще нужно работать над началом матчей. В следующих играх это должно даваться легче. Но я все равно доволен, потому что мы показали характер». — приводит официальный сайт УЕФА слова Ираолы.

Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с ЛАСК (14 октября), а «Атлетико» встретится с «Манчестер Юнайтед» (13 октября).