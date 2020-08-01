Андер Эррера верит, что Мбаппе восстановится к четвертьфиналу Лиги чемпионов

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера верит, что нападающий команды Кильян Мбаппе успеет восстановиться к четвертьфиналу Лиги чемпионов против «Аталанты». Лидер атак парижан получил травму лодыжки в финале Кубка Франции против «Сент-Этьена». Игра с «Аталантой» состоится 12 августа.

— Мы оптимистично настроены насчет Мбаппе, — цитирует Goal Эрреру. — Он уже может медленно ходить. Он профессионал, он молод. Он очень хочет играть, и мы можем быть спокойны. Он работает каждый день, утром и вечером.

Но если он не сможет играть, у нас есть другие варианты. Кильян очень важен для нас, и я уверен, он попытается сыграть.