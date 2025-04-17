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Анчелотти — о целях «Реала» после вылета из ЛЧ: «В данный момент мы боремся за титул ла лиги»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал главные цели мадридского клуба на оставшуюся часть сезона после вылета из Лиги чемпионов.

«Как мы будем делать в этой ситуации? В данный момент мы боремся за титул ла лиги. Да, у нас есть отставание, но впереди матч с «Барселоной». А также финал Кубка и клубный чемпионат мира в этом бесконечном сезоне. Нам нужно поднять голову и учиться на своих ошибках», — цитирует Анчелотти AS.

«Реал» проиграл «Арсеналу» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира (1-5 по сумме двух встреч). Мадридская команда не смогла выйти в полуфинал турнира впервые с 2020 года.

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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