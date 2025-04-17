Анчелотти — о целях «Реала» после вылета из ЛЧ: «В данный момент мы боремся за титул ла лиги»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти назвал главные цели мадридского клуба на оставшуюся часть сезона после вылета из Лиги чемпионов.

«Как мы будем делать в этой ситуации? В данный момент мы боремся за титул ла лиги. Да, у нас есть отставание, но впереди матч с «Барселоной». А также финал Кубка и клубный чемпионат мира в этом бесконечном сезоне. Нам нужно поднять голову и учиться на своих ошибках», — цитирует Анчелотти AS.

«Реал» проиграл «Арсеналу» (1:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и выбыл из турнира (1-5 по сумме двух встреч). Мадридская команда не смогла выйти в полуфинал турнира впервые с 2020 года.