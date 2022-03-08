Анчелотти: «Пойму наших болельщиков, если они будут аплодировать Мбаппе. На нашем стадионе всегда аплодировали великим»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против парижан.

«Как мы собираемся останавливать Мбаппе? У нас одинаковый план на всех — и на него, и на Месси, и на Неймара. Мы собираемся интенсивно опекать их, действовать как единое целое. Нам нужно забивать, нужно побеждать. Неважно, забьем мы рано или поздно. Нужна победа.



Что, если Мбаппе встретят аплодисментами на «Сантьяго Бернабеу»? Болельщикам нравятся великие игроки, а история нашего стадиона говорит о том, что здесь всегда приветствовали великих аплодисментами. Если это случится, то я пойму болельщиков», — приводит AS слова Анчелотти.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» состоится завтра, 9 марта, в Мадриде (Испания). Начало — в 23.00 (мск). Первый матч прошел в Париже и закончился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.