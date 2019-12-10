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Анчелотти заявил, что не подаст в отставку

10 декабря 2019, 23:14
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после матча Лиги чемпионов против «Генка» (4:0) сообщил, что он не собирается подавать в отставку. Ранее сообщалось, что он может покинуть свой пост. Тем не менее, не исключено, что его уволит президент клуба Аурелио де Лаурентис.

— Я не подам в отставку. Останусь ли я? Завтра я встречусь с президентом, и мы увидим, что будет дальше, — цитирует тренера Football Italia.

До этого сообщалось, что заменить Анчелотти может бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/reviews/yuventus-napoli-4-3-chempionat-italii-31-avgusta-2019-obzor-matcha-video-golov-1581258/

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