Анчелотти заявил, что не подаст в отставку

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти после матча Лиги чемпионов против «Генка» (4:0) сообщил, что он не собирается подавать в отставку. Ранее сообщалось, что он может покинуть свой пост. Тем не менее, не исключено, что его уволит президент клуба Аурелио де Лаурентис.

— Я не подам в отставку. Останусь ли я? Завтра я встречусь с президентом, и мы увидим, что будет дальше, — цитирует тренера Football Italia.

До этого сообщалось, что заменить Анчелотти может бывший тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо.

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