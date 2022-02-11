Анчелотти заявил, что Бензема сможет сыграть против «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема сможет сыграть против «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Эту информацию подтвердил главный тренер сливочных Карло Анчелотти. Испанские журналисты сумели поговорить с итальянским специалистом и задали вопрос касаемо участия форварда в предстоящем поединке. Анчелотти ответил утвердительно.

Первая встреча 1/8 финала состоится 15 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 9 марта в Мадриде.

В нынешнем сезоне 34-летний француз забил 24 мяча и отдал 9 результативных передач в 28 матчах за «Реал».