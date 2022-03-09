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Сегодня, 07:09

Анчелотти уверен в «Реале» перед ответным матчем с «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти уверен, что его команда покажет хорошую игру в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Наша команда знает себе цену, и поражение в первом матче было очень болезненным. Однако мы не сомневаемся, что в своем лучшем виде «Реал» может на равных соперничать с лучшей версией «ПСЖ». Очень надеюсь, что завтра все мы увидим оптимальный «Реал».

В последние три недели нам удалось очень плодотворно поработать над физическим состоянием. В Париже мы не показали своей лучшей игры, но сейчас уверены в себе и полагаем, что сможем выдать хороший матч в среду вечером", — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» состоится в среду, 9 марта. Начало игры в 23.00 по московскому времени. В первом матче парижане выиграли со счетом 1:0.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033905--real-madrid-vs-paris/
Карло Анчелотти
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