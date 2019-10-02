Анчелотти считает, что у «Наполи» хорошее положение после двух игр в Лиге чемпионов

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Генком» (0:0).

— Мы знали, что эта игра может быть тяжелой, — цитирует официальный сайт УЕФА Анчелотти. — Мы должны бытли быть более продуктивными, это все, что я могу сказать о выступлении команды. Каждая игра в Лиге Чемпионов сложна, но мы находимся в хорошем положении после двух игр. Теперь дальше «Зальцбург».

В первом туре «Наполи» обыграл «Ливерпуль».

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