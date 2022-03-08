Анчелотти рассказал, сможет ли Кроос сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии полузащитника Тони Крооса перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Футболист, который готов не на 100 процентов, не может выходить на такие матчи. Если Кроос будет чувствовать себя на все 100 процентов, то он сыграет. Если он будет чувствовать себя на 95 процентов, то не будет играть», — приводит AS слова Анчелотти.

Кроос пропустил предыдущий матч «Реала» против «Реал Сосьедада» (4:1) в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ» состоится завтра, 9 марта, в Мадриде (Испания). Начало — в 23.00 (мск). Первый матч прошел в Париже и закончился победой «ПСЖ» со счетом 1:0.