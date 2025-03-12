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Анчелотти: «Все матчи против «Атлетико» очень напряженные, этот не станет исключением»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного матча против «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая игра, прошедшая на домашнем стадионе «Реала», завершилась победой хозяев — 2:1. Ответный матч состоится 12 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Мы, как всегда, мотивированы в этом турнире. Мы уверены, что останемся здесь. Это игра, которая позволит нам продолжать мечтать о титуле. В этом году все немного сложнее, но мы хотим продолжать бороться до последней игры.

Все матчи против «Атлетико» были очень напряженными, и этот не станет исключением. Все всегда решается в мелочах. Те, кто не выйдет в стартовом составе, определенно внесут свой вклад, хорошо проведенная замена может изменить ситуацию», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

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Карло Анчелотти
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