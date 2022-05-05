Анчелотти рассказал, каким видео мотивировал футболистов «Реала» перед ответным матчем с «Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что показывал игрокам перед ответным матчем с «Манчестер Сити» (3:1 д.в.) в полуфинале Лиги чемпионов.

«В этом видео были показаны все наши камбеки в текущем сезоне — их было восемь. Задача выполнена», — заявил Анчелотти.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух матчей со счетом 6:5. В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля».

Матч пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).