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Анчелотти перед матчем с «Зальцбургом» заявил, что «Наполи» не хватает стабильности

08:18
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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти — о матче с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

— Матч имеет большое значение, мы хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА. — Сделаем все, чтобы провести хорошую игру, а остальное не так важно. Возможно, в последних матчах нам немного не хватало интенсивности, в какие-то моменты мы теряли контроль над игрой. В Лиге чемпионов всегда все решают мелочи. Порой в этом сезоне мы демонстрировали великолепный футбол, но стабильности не хватало, и за это нам приходится расплачиваться, в особенности в серии А.

Матч «Наполи» — «Зальцбург» начнется в 22.00 по московскому времени.

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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027081/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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