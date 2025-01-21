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21 января, 23:24

Анчелотти: «Реалу» будет непросто напрямую попасть в плей-офф в Лиге чемпионов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о шансах команды на попадание в плей-офф общего этапа Лиги чемпионов.

«Попасть в восьмерку лучших? Это будет непросто, но все, что мы можем сделать, — это выиграть две оставшиеся игры. В атаке мы очень хороши, но в защите нам нужно сильно прибавить: это станет ключом к успеху в этом сезоне», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

22 января «Реал» на своем поле примет «Зальцбург» в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Перед игрой мадридцы с 9 очками занимают 22-е место в турнирной таблице. Для выхода в 1/8 финала напрямую «сливочным» нужно попасть в восьмерку сильнейших. Команды, занявшие с 9-го по 24-е места сыграют в стыковых матчах за выход в следующую стадию турнира.

Карло Анчелотти
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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