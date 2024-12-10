Анчелотти: «Матч с «Аталантой» будет одним из самых сложных, который «Реал» играл в последнее время»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Аталанта» играет очень хорошо. У них сильный импульс и много энтузиазма, но мы полны решимости набрать очки и воспользоваться оставшимися матчами. Беллингем снова забил в предыдущей встрече, что очень важно для него и для нас. Он всегда вносит свой вклад, даже если не забивает. Я полностью уверен в своей команде. В последнее время дела идут на поправку. Мы считаем этот матч одним из самых сложных, которые мы играли в последнее время», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Матч «Аталанта» — «Реал» пройдет 10 декабря в Италии и начнется в 23:00 мск.