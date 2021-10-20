Анчелотти назвал идеальным матч «Реала» с «Шахтером»
06:59
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Шахтером» (5:0) в Лиге чемпионов признался, что считает идеальной игру своей команды.
«Моя команда заряжается большими амбициями, поэтому сегодня мы провели идеальный матч. После наших недавних неудач было жизненно важно подготовить ответ, и мы с этим справились. Мы сделали то, что обещали. Нам удалось сыграть на высоком уровне. Мы хорошо защищались, выглядели свежо и остро играли весь матч до конца», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032718--shakhtar-donetsk-vs-real-madrid/
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