Анчелотти назвал идеальным матч «Реала» с «Шахтером»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Шахтером» (5:0) в Лиге чемпионов признался, что считает идеальной игру своей команды.

«Моя команда заряжается большими амбициями, поэтому сегодня мы провели идеальный матч. После наших недавних неудач было жизненно важно подготовить ответ, и мы с этим справились. Мы сделали то, что обещали. Нам удалось сыграть на высоком уровне. Мы хорошо защищались, выглядели свежо и остро играли весь матч до конца», — цитирует пресс-служба УЕФА Анчелотти.