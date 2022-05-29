Анчелотти: «Игра с «Ливерпулем» была сложной, но камбэк не потребовался»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (1:0).

«Во время игр с «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити» было много сомнений. Сегодня игра была сложной, но камбэк не потребовался. Игроки ни минуты не сомневались, что не проиграют. Мы играли с контролем мяча и были очень хороши тактически. У «Ливерпуля» было много забросов, но мы хорошо справились», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов в 14-й раз. Последний раз мадридцы выигрывали трофей в сезоне-2017/18.