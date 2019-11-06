Анатолий Мещеряков: «Сегодня игра была лучше, чем в Турине»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анаталий Мещеряков после поражения от «Ювентуса» (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что свою роль сыграло индивидуальное мастерство.

— В чем причина поражения?

— Команда подсела в конце. Хорошая команда, хорошо играет. Думаю, индивидуальное мастерство сыграло свою роль. В очередной раз говорю, что ребят не в чем упрекнуть.

— Сегодня игра была лучше, чем в Турине?

— На мой взгляд, да. У нас и моментов больше было, и тренерский штаб выбрал другую тактику. Она была неприятна «Ювентусу». Будем работать дальше.

— Гильерме тоже не в чем упрекнуть? Первый мяч получился курьезным.

— Это спорт. А потом давайте посмотрим, сколько он вытащил. Все бывает. Главное, что команда не рассыпалась и он тоже после таких вещей. Это вызывает уважение. (Елена Григорьевская)