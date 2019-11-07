Анатолий Мещеряков: «Пустить на матч с «Ювентусом» людей, купивших фальшивые билеты, было решением клуба»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил «СЭ», что не имеет отношения к решению пустить на матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) тех болельщиков, которые пострадали от недобросовестных перекупщиков. После первого тайма клуб запустил несколько десятков человек, которые приобрели фальшивые билеты у неофициальных распространителей, на территорию стадиона и предоставил им свободные места.

— Почему руководство так решило? Я председатель совета директоров и занимаюсь другими вопросами. Эти вопросы решал клуб, — сказал Мещеряков.

— При этом у нас нет сожаления от того, что не выбрали «Лужники» в качестве домашней арены для матчей Лиги чемпионов. Мы играем дома. А проводить все шесть встреч в группе в гостях — неправильно. Принимать соперников в Черкизове было пожеланием команды и с этим все согласились. (Дмитрий Зимин)

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры