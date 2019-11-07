Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Анатолий Мещеряков: «Пустить на матч с «Ювентусом» людей, купивших фальшивые билеты, было решением клуба»

12:10
Теги:
6&nbsp;ноября. Москва. &laquo;РЖД Арена&raquo; перед матчем &laquo;Локо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Юве&raquo;.«Мы попали на 320 тысяч! Только в России такое возможно!«

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил «СЭ», что не имеет отношения к решению пустить на матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2) тех болельщиков, которые пострадали от недобросовестных перекупщиков. После первого тайма клуб запустил несколько десятков человек, которые приобрели фальшивые билеты у неофициальных распространителей, на территорию стадиона и предоставил им свободные места.

— Почему руководство так решило? Я председатель совета директоров и занимаюсь другими вопросами. Эти вопросы решал клуб, — сказал Мещеряков.
— При этом у нас нет сожаления от того, что не выбрали «Лужники» в качестве домашней арены для матчей Лиги чемпионов. Мы играем дома. А проводить все шесть встреч в группе в гостях — неправильно. Принимать соперников в Черкизове было пожеланием команды и с этим все согласились. (Дмитрий Зимин)

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2810
Все опросы
Выйдет ли «Локомотив» в плей-офф Лиги чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир