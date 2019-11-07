Анатолий Мещеряков: «Нет сожаления от того, что не выбрали «Лужники»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил «СЭ», что не имеет отношения к решению пустить по фальшивым билетам болельщиков на матч с «Ювентусом» (1:2) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов. После первого тайма клуб запустил несколько десятков человек на территорию стадиона и предоставил им свободные места.

– Почему руководство так решило? Я председатель совета директоров и занимаюсь другими вопросами. Эти вопросы решал клуб.

Сожаления от того, что не выбрали «Лужники» в качестве домашней арены, нет. Мы играем дома. А проводить 6 игр в гостях неправильно. Это было пожелание команды и с этим все согласились. (Дмитрий Зимин)

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