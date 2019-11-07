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Анатолий Мещеряков: «Нет сожаления от того, что не выбрали «Лужники»

11:54
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил «СЭ», что не имеет отношения к решению пустить по фальшивым билетам болельщиков на матч с «Ювентусом» (1:2) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов. После первого тайма клуб запустил несколько десятков человек на территорию стадиона и предоставил им свободные места.

 
6&nbsp;ноября. Москва. &laquo;РЖД Арена&raquo; перед матчем &laquo;Локо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Юве&raquo;.«Мы попали на 320 тысяч! Только в России такое возможно!»

– Почему руководство так решило? Я председатель совета директоров и занимаюсь другими вопросами. Эти вопросы решал клуб.

Сожаления от того, что не выбрали «Лужники» в качестве домашней арены, нет. Мы играем дома. А проводить 6 игр в гостях неправильно. Это было пожелание команды и с этим все согласились. (Дмитрий Зимин)

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Локомотив - Ювентус

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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