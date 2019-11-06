Анатолий Мещеряков: «Криштиану Роналду? У нас игроки лучше»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после поражения от «Ювентуса» (1:2), в матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что с такими соперниками можно играть, только отдавая на поле все силы.

— Криштиану Роналду фактически сожрали сегодня.

— Индивидуальное мастерство. Что тут сделаешь? Нам бы таких игроков. Шучу. У нас лучше игроки. Посмотрите, как Жемалетдинов играл, Леша Миранчук. Да все ребята как играли! С такими командами можно играть, только отдавая на поле все силы. Чуть-чуть не хватило. Обидно.

— Знаете о ситуации, которая возникла перед игрой с билетами? Многие болельщики не попали на игру, потому что у них были поддельные билеты.

— Клуб неоднократно сообщал, что не надо покупать билеты негде, кроме официальных ресурсов.

— Некоторые болельщики говорили, что покупали на официальном ресурсе.

— Не может такого быть никогда. (Елена Григорьевская)