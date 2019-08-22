Аналитик Васюхин заявил, что «Краснодар» обвинил «Зенит» в поражении от «Порту»

Футбольный аналитик Никита Васюхин в Telegram-канале сообщил, что «Краснодар» в поражении от «Порту» (0:1) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов обвинил «Зенит».

— Когда «Порту» попал на «Краснодар», они, естественно, написали нам с просьбой помочь с видео, — написал Васюхин. — И мы отдали им нашу (снятую нашим аналитиком) запись игры с «Краснодаром» плюс широкоугольные записи из Instat/Wyscout (может быть у «Порту» не фулл-доступ, я не знаю) с плохим качеством в некоторых матчах — принципиально, что это были не записи краснодарской камеры хорошего качества, а записи из Instat/Wyscout. Тем удивительнее было получить сообщение из «Краснодара» после их первой игры: «Вы отдали им видео, мы проиграли 0:1. Вы виноваты в нашем поражении. Поэтому мы вам больше не присылаем». При этом записи самого «Краснодара» хорошего качества в «Порту» никто не отдавал — это просто неэтично. Но кто запрещает отдавать свою собственную запись собственного матча или записи, которые висят в Instat фактически в открытом доступе? Это очень местечковый подход, который несвойственен большой Европе, куда так стремится «Краснодар». Там принято обмениваться видео. Сегодня они попали 4:0 с «Олимпиакосом», и мне интересно — кто в этом виноват? Никакие записи я грекам не отправлял. Может быть, дело не в записях? А в том, что не надо, четыре раза подойдя к воротам в «Порту» и забив три (и потом чудом уползти только на 2:3), потом ходить на дикой распальце и много говорить? И, наверное, стоит лучше готовиться к матчам? «Краснодар» очень много выступает за изменения в русском футболе — на словах в прессе. Но когда доходит до дела, то на первое место выходит провинциальность. Очень глубокая провинциальность.

Отметим, что эта запись позже была удалена из Telegram-канала.

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