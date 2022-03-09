Аморим назвал цель «Спортинга» на ответный матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Нам предстоит сыграть с отличной командой. Даже с учетом потерь, у «Сити» достаточно игроков, которые способны противостоять топовым командам. То же самое можно сказать и про нас. Единственный аспект, над которым мы сейчас работаем, связан с физической нагрузкой на игроков, чтобы сберечь их для борьбы во всех турнирах. Хотя судьба противостояния практически решена, у нас есть цель — сражаться за победу.

Будет здорово, если мы сможем лучше прессинговать, но не у ворот Эдерсона. У них очень трудно отобрать мяч, но я все же надеюсь, что в этом матче мы будем чаще владеть им. Нужно лучше сыграть без мяча и сохранять интригу как можно дольше — это придаст игрокам мотивации", — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спортингом» состоится в среду, 9 марта. Первая игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «горожан».