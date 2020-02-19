Альваро Мората: «Я предпочитаю больше не встречаться с «Ювентусом» в Лиге чемпионов»

Форвард «Атлетико» Альваро Мората поделился мнением о фаворитах Лиги чемпионов.

— Я думаю, что «Ливерпуль» и «Ювентус» — лучшие, — приводит слова Мораты Sky Sport Italia. — Я предпочитаю больше не встречаться с туринцами в Лиге чемпионов.

Я думаю, что фаворитами являются «Ювентус», «Ливерпуль» и «ПСЖ». Но в Лиге чемпионов нет ничего определенного.