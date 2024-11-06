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Мората: «Когда «Милан» борется на поле, как 11 львов, обыграть нас непросто никому»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Альваро Мората.
Фото Reuters

Нападающий «Милана» Альваро Мората прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в матче основного турнира Лиги чемпионов.

«Реал» — великая команда. Нам пришлось пойти на серьезные жертвы и много побегать, мы вместе работали на благо команды. Когда мы боремся на поле, как 11 львов, обыграть нас непросто никому», — цитирует пресс-служба УЕФА Морату.

«Реал» с 6 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. «Милан» также набрал 6 очков, но идет на 18-й строчке, уступая мадридцам по дополнительным показателям.

Килиан Мбаппе разочарован голом &laquo;Милана&raquo;. «Реал» вошел в пике. Вслед за «Барселоной» в Мадриде красиво победил и «Милан»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Альваро Мората
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Реал
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