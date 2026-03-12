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Арбелоа: «3:0 — это же ведь наилучший из всех результатов, которых только могли ожидать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Альваро Арбелоа.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад за болельщиков, за игроков и доволен, насколько они всем этим насладились. Мадрид такой вечер заслужил. И 3:0 — это же ведь наилучший из всех результатов, которых вы только могли ожидать, верно?

Четко понимали то, как играет «Сити» и как Пеп предпочитает, чтобы действовала его команда. Так что мы старались перекрывать пути ее передач, сужать пространство по горизонтали между своими линиями и отдельно между нашими игроками. От нас хотят, чтобы мы сбивались на индивидуальный прессинг и чтобы за нами оставались зоны, но мы этому воспротивились. «Реал» проявил терпение и эту идею развернул в свою пользу, дождавшись, пока начнут оказывать давление на нас и оставят для нас пространство позади себя. Мы знали, что если это у нас получится, то сможем нанести урон. Относительно следующей недели я сказал ребятам, что еще многое впереди в этом противостоянии. Еще не конец», — цитирует официальный сайт УЕФА Арбелоа.

Ответный матч пройдет через неделю, 17 марта, в Англии. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала.
11 марта, 23:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
3:0
Манчестер Сити
Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Федерико Вальверде вместе с&nbsp;одноклубниками празднует хет-трик в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo;.Вальверде прибил «Сити» хет-триком за 22 минуты! Король недели в Лиге чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Альваро Арбелоа
Футбол
ФК Реал
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