Сегодня, 06:01

Арбелоа: «Винисиус должен быть лидером и ориентиром «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Альваро Арбелоа.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«В любом матче не бывает легко. Приходится терпеть, потому что Лига чемпионов — это лучший турнир в Европе. «Бенфикуа» прессинговала, нам было трудно выходить из обороны. У нас возникало свободное пространство, но мы им не пользовались. Пока мы не исправили это чуть после перерыва, и тогда стали играть лучше. Гол Тшуамени был очень важен. Мы много говорили об этом в последнее время, он находится на потрясающем уровне. Надеюсь, это первый из многих его голов.

Винисиус провел отличный матч, забил гол, создавал опасность. У него дома уже много наград MVP, поэтому хорошо, что Тшуамени получил эту награду — он делает черновую работу, которая обычно остается незамеченной. Когда Мбаппе был в команде, Винисиус нам уже был нужен, а теперь, когда его нет, он нужен нам гораздо больше. Он должен быть нашим лидером и нашим ориентиром. Мы видели, что он может изменить ситуацию», — цитирует Football Espana Арбелоа.

В первом матче «Реал» выиграл со счетом 1:0, поэтому вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити» или «Спортингом». Жеребьевка состоится в пятницу, 27 февраля.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.
25 февраля, 23:00. Сантьяго Бернабеу (Мадрид)
Реал
2:1
Бенфика
Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус (справа) забивает второй гол в&nbsp;ворота &laquo;Бенфики&raquo;.«Аталанта» и «Ювентус» заставили поверить в чудеса. Спаллетти заслужил 1/8 финала, а Винисиус принес победу «Реалу»

Альваро Арбелоа
Винисиус Жуниор
