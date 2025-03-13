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13 марта 2025, 13:12

Альварес рассказал об отменненом пенальти в матче с «Реалом»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал ситуацию с отмененым пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Гол Альвареса не засчитали, потому что он коснулся мяча дважды при выполнении удара.

«Я не почувствовал, что контактировал с мячом», — приводит слова Альвареса Marca.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» проше 12 марта на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. Игру судила польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико», но в серии пенальти победу одержал «Реал» — 4:2.

Источник: Marca
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Хулиан Альварес
ФК Атлетико
ФК Реал
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