Альварес рассказал об отменненом пенальти в матче с «Реалом»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал ситуацию с отмененым пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Гол Альвареса не засчитали, потому что он коснулся мяча дважды при выполнении удара.

«Я не почувствовал, что контактировал с мячом», — приводит слова Альвареса Marca.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» проше 12 марта на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде. Игру судила польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико», но в серии пенальти победу одержал «Реал» — 4:2.