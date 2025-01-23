Альварес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес признан лучшим футболистом седьмой игровой недели основного этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

21 января «Атлетико» дома переиграл «Байер» в рамках седьмого тура со счетом 2:1. Альварес оформил в этом матче дубль.

Помимо аргентинца, на приз также претендовали нападающий ПСВ Люк де Йонг, нападающий «Реала» Винисиус Жуниор и вингер «Барселоны» Рафинья.

24-летний Альварес перешел в испанский клуб из «Манчестер Сити» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро.

В этом сезоне на счету форварда семь матчей в Лиге чемпионов, в которых он забил шесть голов.