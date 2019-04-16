Алли вернулся к тренировкам в общей группе "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли восстановился от травмы руки и может сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

Также к полноценным занятиям приступил аргентинский хавбек Эрик Ламела, который не выходил на поле с начала марта.

Решение об участии обоих футболистов в ответном матче с "Манчестер Сити" будет принято в день игры, сообщает пресс-служба клуба.

Ответный матч Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" пройдет 17 апреля. Начало – в 22.00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой лондонского клуба со счетом 1:0.