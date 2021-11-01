Аллегри: «Вернуться к победам непросто. Нужно время, чтобы все заново построить»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» объяснил, почему команда стала много пропускать в последних трех матчах.
— Почему команда стала много пропускать в последних трех матчах?
— Нам нужно улучшить оборонительную фазу при переходах в различные моменты матча. Даже в Санкт-Петербурге мы плохо переходили в защиту. Единственное решение прямо сейчас — работать и молчать. У всех должно быть чувство ответственности за результат. Вернуться к победам непросто. Нужно время, чтобы все заново построить. На данный момент в чемпионате дела идут не очень хорошо, но мы должны продолжать работать.
После 11 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 15 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице.
Матч «Ювентус» — «Зенит» состоится 2 ноября в Турине. Начало — в 23:00 по московскому времени.
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