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Сегодня, 02:54

Аллегри рассказал, что «Ювентус» злится на поражение от «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Вы должны быть злыми, когда уходите с поля поверженными. Мы проиграли пять матчей из шести и мы обязаны быть злыми. Мы должны сохранить эту злость внутри нас до конца сезона», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

«ПСЖ» со второго места вышел в плей-офф, «Ювентус» стал третьим. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035735--juventus-vs-paris/
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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