Аллегри рассказал, что «Ювентус» злится на поражение от «ПСЖ»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:2) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Вы должны быть злыми, когда уходите с поля поверженными. Мы проиграли пять матчей из шести и мы обязаны быть злыми. Мы должны сохранить эту злость внутри нас до конца сезона», — цитирует пресс-служба УЕФА Аллегри.

«ПСЖ» со второго места вышел в плей-офф, «Ювентус» стал третьим. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).