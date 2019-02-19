Аллегри подтвердил, что Хедира не сыграет с "Атлетико"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико". Об этом сообщил главный тренер "Юве" Массимилиано Аллегри. Ранее стало известно, что у футболиста проблемы с сердцем.

- Хедира завтра не сыграет. Он остался дома в Турине и пройдет медицинское обследование, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что у немецкого футболиста проявился нерегулярный пульс, что послужило причиной его отстранения от игры.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ювентусом" пройдет в среду, 20 февраля. Встреча состоится в Мадриде, на стадионе "Ванда Метрополитано". Она начнется в 23:00 по московскому времени.

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