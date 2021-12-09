Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Мальме» (1:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Отличный результат, но мы упустили слишком много моментов, — приводит слова Аллегри Football Italia. — «Ювентус» далеко не уйдет, если и дальше будет так транжирить моменты. Нам нужно прибавить в реализации и быть решительнее перед чужими воротами».

Тренер отметил, что встреча получилась тяжелой, несмотря на быстрый гол.

«Ювентус» упустил массу моментов. Это нужно исправлять, потому что мы не можем позволить, чтобы в таких играх вопрос о победителе долго оставался открытым», — подытожил он.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» набрал 15 очков и вышел в 1/8 финала с первого места в группе H. «Мальме» с одним баллом занял последнее место.