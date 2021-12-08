Аллегри назвал фаворитов Лиги чемпионов сезона-2021/22

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы туринского клуба на победу в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

«Нужно продолжать побеждать, двигаться шаг за шагом, а там посмотрим, сможем ли мы выступить в этой Лиге чемпионов лучше остальных. В понедельник мы узнаем своего соперника. Будет ли у нас первое или второе место? Вопрос открыт, но нужна удача. Фаворитами в этом сезоне считаю «Ливерпуль», «Баварию», «Манчестер Сити», «Реал», «ПСЖ», — цитирует Аллегри сайт УЕФА.

«Ювентус» с 12 очками занимает 2 место в группе H, уступая «Челси» (12) по личным встречам.