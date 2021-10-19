Тренер «Ювентуса» Аллегри: «Зенит» технически очень сильная команда"

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» рассказал, что думает о сопернике.

— Что вы думаете о «Зените»?

— «Зенит» технически очень сильная команда, особенно в полузащите. Она хорошо играет в атаке, у нее есть два разных нападающих — Артем Дзюба хорошо играет головой, а Сердар Азмун более силен технически. Чтобы добиться хорошего результата, мы должны хорошо играть.

— Победы над «Челси» и «Ромой» стали переломным моментом сезона для «Юве»?

— Нам нужны были победы. Наши показатели улучшились, но мы должны улучшить игру в финальной трети поля. С «Ромой» мы неплохо владели мячом, но не ближе 30 метров от чужих ворот. В целом мы видим улучшения.

Матч «Зенит» — «Ювентус» состоится завтра, 20 октября. Начало — в 22.00 (мск). Ювентус лидирует в турнирной таблице (6 очков), «Зенит» — третий (3 очка).