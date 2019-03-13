01:02 | Футбол — Лига чемпионов

Алиссон: "Здорово играть в одной команде с ван Дейком"

0
Обсудить

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон перед ответным матчем с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов похвалил защитника команды Виргила ван Дейка.

- Здорово играть с Виргилом в одной команде. В нашей команде очень много классных игроков, но ван Дейк чрезвычайно важен. Он обеспечивает стабильность, порядок в обороне, помогает с верховыми мячами во время угловых и штрафных. Это очень важный член нашей команды, и здорово иметь его в этой игре, - цитирует вратаря официальный сайт УЕФА. -   Фабинью хорошо сыграл на позиции центрального защитника в первом матче, но, если мы можем рассчитывать на своего сильнейшего игрока на этой позиции, это, конечно, лучше. Роберт Левандовски - это великолепный нападающий. Мне нравится его манера, как он двигается по полю. Нам надо очень ответственно подойти к его нейтрализации.

Матч "Бавария" - "Ливерпуль" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью - 0:0.

Все о Лиге чемпионов - здесь.

Опрос

Кто фаворит Лиги чемпионов?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000981/match=2026854/index.html?iv=true

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
Материалы других СМИ