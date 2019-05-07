Вратарь "Ливерпуля" Алиссон выйдет на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" в уникальном свитере. Данный образец был разработан техническим спонсором команды специально к этому матчу.

Причиной является то, что основные свитера вратаря "Ливерпуля" на сезон могут сливаться с формой игроков "Барсы" и футболками арбитров.

На официальном сайте "Ливерпуль" уточнил, что данный свитер уникальный и не будет доступен для продажи.

Матч "Ливерпуль" - "Барселона" состоится сегодня на "Энфилде", начало - в 22.00 по московскому времени. В первой игре каталонцы выиграли 3:0.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Барселона"