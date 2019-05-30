Алиссон – о вратарях: "В нашем деле ты либо герой, либо злодей"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал об эмоциях, которые он испытывает во время матча. Также бразилец вспомнил стамбульский финал Лиги чемпионов с участием мерсисайдцев и "Милана"​.

– Во время матча мы испытываем много эмоций. Я не слишком-то радуюсь после первого сейва и стараюсь не огорчаться после первого пропущенного мяча. Я хочу оставаться эмоционально уравновешанным все 90 минут, – цитирует Алиссона пресс-служба УЕФА​. – Даю волю эмоциям после финального свистка, когда появляется более подходящее время для этого. Я всегда учился сохранять этот баланс. С начала карьеры. Контролировать эмоции не так просто, но мне кажется, что я с этим справляюсь. Это психологическое упражнение.

​Я смотрел матч в 2005 году. Это действительно историческая игра. Два отличных вратаря – Дудек и мой друг Дида​. Дудек просто невероятно играл в воротах, не только в серии пенальти, но и по ходу матча. В нашем деле ты либо герой, либо злодей. Третьего не дано.