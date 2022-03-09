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Сегодня, 10:13

Алиссон восхитился игроками «Интера» после матча с «Ливерпулем»

Виктория Кравченко

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер поделился мнением о результате ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (0:1).

«Интер» — хорошая команда, стоит это признать, у них футболисты высокого класс. Игроки «Интера» должны гордиться своим выступлением в этой встрече. Они все силы бросили, чтобы попасть в следующую стадию" — цитирует Алиссона Sky Sport Italia.

«Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по сумме двух матчей — 2:1.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
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